Casertana-Foggia: i convocati di Marchionni

Allenamento mattutino per i rossoneri, divisi in due gruppi di lavoro in vista della trasferta di Caserta, dove domani pomeriggio affronteranno i padroni di casa sul nuovissimo sintetico del ''Pinto'', per il recupero della 2° giornata del Girone C del campionato di Serie C.

Al termine della seduta, mister Marchionni ed il suo staff hanno diramato l'elenco dei 27 convocati per Caserta: c'è Lorenzo Del Prete, alla sua prima con il Foggia, mentre oltre allo squalificato Salvi, restano a casa Di Stasio, Kalombo (leggero affaticamento muscolare) e Agostinone, uscito anzitempo durante il derby di domenica scorsa. Per quanto riguarda il difensore foggiano, gli esami effettuati presso lo Studio Radiologico dei Dottori Troya hanno evidenziato una frattura composta dell'olecrano destro: da stabilire i tempi di recupero. Non convocati infine Galeotafiore, Iannone, Tomassini e Dema.

Di seguito l'elenco completo:

PORTIERI: Fumagalli, Sarracino, Vitali;

DIFENSORI: Gavazzi, Anelli, Germinio, Del Prete, Di Jenno, Lucarelli, Aramini, Pompa;

CENTROCAMPISTI: Vitale, Di Masi, Ndiaye, Gentile, Curcio, Raggio Garibaldi, Garofalo, Morrone, Rocca;

ATTACCANTI: Dell'Agnello, D'Andrea, Moreschini, Naessens, Spadoni, Balde, Regoli.