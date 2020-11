Benevento. Squadra in ritiro anticipato in vista dello Spezia

Le quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia hanno fatto suonare più di un campanello d'allarme in casa Benevento quindi società e allenatore hanno deciso di attuare una misura che possa invertire la tendenza delle ultime gare.

La squadra giallorossa, infatti, sarà in ritiro a Venticano, base solita della truppa di Inzaghi prima dei match interni, per preparare meglio l'impegno contro lo Spezia di mister Italiano.

La decisione non avrebbe carattere punitivo per i calciatori ma solo lo scopo di amalgamare meglio il gruppo e trovare le giuste motivazioni per tornare a fare punti in un match importante per il cammino verso la salvezza.