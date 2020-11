Juventus, Pirlo alla vigilia del Ferencvaros: "Partita importante"

Vigilia di Champions per la Juventus di Andrea Pirlo, impegnata sul campo del Ferencvaros.

Il tecnico ha incontrato la stampa dopo lo sbarco in terra ungherese:

"Abbiamo visto e studiato questa squadra, abbiamo visto anche le gare che ha disputato in Champions e non meritava il passivo di Barcellona. Ha giocatori veloci, buone trame di gioco, dobbiamo rispettarla perché tutte le gare sono difficili e i tre punti col Ferencvaros sono gli stessi che con altre squadre", sottolinea il tecnico bianconero

Sulla gara contro il Barcellona: "Ci ha fatto capire che bisogna migliorare, che per giocare certi tipi di partite bisogna avere più determinazione. Sapevamo che avremmo incontrato una grande squadra e incontrarla così presto ci ha fatto anche bene, ci servirà per il futuro. Anche per la gara di ritorno".

Sugli spalti dello stadio di Budapest ci sarà il pubblico: "Ci condiziona in meglio, il pubblico ti dà una sensazione di sentire di più le difficoltà in fase difensiva. Quando senti la gente che incita la squadra avversaria l'attenzione si alza, è un fattore positivo per tutti noi e anche per la gente che viene allo stadio".

Sui calciatori a disposizione: "Sarà una partita pesante, vogliamo essere padroni del gioco per vincere la partita. Chiellini? Si è allenato bene e sarà a disposizione domani sera. Dybala? Sta bene, ci ho parlato anche stamattina perché è normale che dopo tre partite ci sia stanchezza fisica e mentale. È un giocatore importante. potrebbe avere un turno dio riposo in vista della Lazio ma deve essere pronto"