San Luca-Castrovillari in diretta streaming sui canali social del club giallorosso.

Ecco la nota ufficiale.

Il San Luca comunica che la gara valida per il recupero della 3ª Giornata del campionato di Serie D contro il Castrovillari Calcio, in programma per mercoledì 04 Novembre alle ore 14:30 sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale ASD San Luca 1961.