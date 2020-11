UFFICIALE - Fasano, Dellino è un nuovo calciatore biancazzurro

Colpo in attacco per il Fasano. La società biancazzurra ha infatti comunicato di aver provveduto all'ingaggio del calciatore Saverio Dellino.

Classe 1999, Dellino è alla prima esperienza in un campionato dilettantistico: l'esterno sinistro infatti, fino ad ora, ha vestito le maglie del Matera, società in cui è cresciuto calcisticamente e in cui ha debuttato tra i professionisti, e del Bisceglie, entrambe militanti nel Campionato di Serie C.

Da segnalare anche una parentesi nel 2017 nella Primavera della Spal, con cui ha disputato da titolare la Viareggio Cup siglando ben due gol.

"Sono un esterno d'attacco che preferisce la fascia sinistra, sebbene il mio piede sia il destro - le prime parole del giocatore - . Sono entusiasta di questa nuova avventura e sono concentrato per fare bene.

Prima esperienza in D? Il girone H di Serie D è di un livello molto alto e ha poco da invidiare al campionato professionistico".