Foggia, due tesserati positivi al Covid-19. Il comunicato del club

Due positivi al Covid-19 all'interno del gruppo squadra del Foggia. A renderlo noto la società rossonera attraverso un comunicato stampa diffuso poca fa sul sito ufficiale.

Si tratta di un calciatore (non convocato per la gara di domani a Caserta) e un componente dello staff dirigenziale. I due tesserati, entrambi asintomatici, sono stati prontamente sottoposti all'isolamento fiduciario come previsto dal protocollo vigente.

L'intero gruppo squadra si sta sottoponendo, proprio in questi minuti, ad un nuovo ciclo di controlli, per individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Casertana e Foggia che, al momento, resta confermata alle ore 15:00.