Lazio, le possibili scelte di Inzaghi in vista dell'impegno europeo

Nel tardo pomeriggio la Lazio affronterà l'ostico Zenit a San Pietroburgo per la terza giornata di Champions League. L'obiettivo sarà quello di ottenere il massimo malgrado le tante assenze per i biancocelesti. Luis Alberto e Lazzari, non ancora negativizzati, resteranno a Roma e dunque non potranno prendere parte alla trasferta complicata ma non impossibile. La compagine di Simone Inzaghi ha mostrato più volte carattere anche nei momenti di difficoltà massima, basti osservare l'ultima vittoria contro il Torino, ottenuta in extremis con forza e determinazione. Fuori il bomber Ciro Immobile, Radu, Escalante, Lulic e Vavro, questi ultimi non inseriti nella lista europea. Dunque, il tecnico piacentino dovrà portare con sé alcuni calciatori della primavera: Furlanetto, Franco, Pica, Bertini e Czyz.

Inzaghi opterebbe, dunque, su un centrocampo formato da Akpa Akpro con Parolo in regia e Milinkovic Savic più avanzato, a supporto del duo offensivo Pereira-Muriqi. La prova convincente del brasiliano ex Manchester United, infatti, ha convinto il tecnico biancoceleste a puntare su di lui dall'inizio anche per l'impegno di Champions. Per la punta kosovara ci sarà l'ennesima ghiotta possibilità di mostrare il suo potenziale, in modo tale da convincere Inzaghi, di poter rappresentare una valida alternativa a Immobile, Caicedo o Correa nei momenti di emergenza. Tra i pali, invece, confermato l'esperto Pepe Reina.

Il probabile schieramento dovrebbe essere: Reina, Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi, Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares, Pereira, Muriqi. In attesa delle formazioni ufficiali, poche scelte per Inzaghi che, molto probabilmente dovrà optare, in modo del tutto obbligatorio su questo undici.