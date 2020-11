In seguito ai due casi di positività riscontrati nella giornata di ieri (1 calciatore ed 1 membro dello staff societario), in tarda serata il gruppo rossonero si è sottoposto, come da protocollo, ai tamponi.

Risultati che, come comunicato poco fa dalla società rossonera, hanno avuto tutti esito negativo.

Resta pertanto confermato l'orario d'inizio (ore 15:00) del match Casertana-Foggia.