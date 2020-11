Serie C, si giocano tre recuperi: programma e arbitri

Quest’oggi sono in programma tre recuperi di Serie C. Uno riguarda il girone A, Livorno-Juventus U23, recupero della quarta giornata, in programma al Picchio. Inizialmente prevista per le ore 17:00 è stata posticipata alle ore 20:45. La gara fu rinviata a suo tempo per gli impegni con le nazionali di alcuni giocatori bianconeri. Gli amaranto cercano la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Renate e Pergolettese. Dal Canto potrà contare anche sui nuovi arrivi, il portiere Stancampiano, il difensore Gemignani e il centrocampista Bussaglia. La Juventus U23, reduce da due risultati utili consecutivi, cercherà punti anche oggi per inserirsi nelle zone alte della classifica.

Gli altri due recuperi riguardano il girone C. Alle 15:00 al Pinto si affrontano Casertana-Foggia, recupero della seconda giornata. I locali, un punto nelle ultime quattro gare, cercano la prima vittoria della stagione. Di fronte troveranno i rossoneri reduci dalla brillante vittoria nel derby contro il Bari. Marchionni deve comunque rinunciare agli infortunati Agostinone e Di Stasio, a Kalombo e allo squalificato Salvi. L’allenatore dei locali Giudici deve fare a meno di Matarese, ex come Fedato e Cavallini.

Alle 17:00 si gioca anche Catanzaro-Palermo, recupero della settima giornata. Per i rosanero è il primo dei quattro recuperi da disputare. Boscaglia al Ceravolo arriva con una formazione largamente rimaneggiata dovendo rinunciare a Santana, Martin, Somma, Luperini, Silipo, Marong, Floriano e Lancini. Di contro Calabro, allenatore giallorosso chiede ai suoi un pronto riscatto dopo la pesante socnfitta (5-1) subita al Liberati dalla Ternana.

Programma e arbitri:

Girone A

LIVORNO - JUVENTUS U23 (ore 20:45)

Francesco Luciani di Roma 1

Mattia Regattieri di Finale Emilia

Ivano Agostino di Cinisello Balsamo

IV Ufficiale: Claudio Petrella Viterbo

Girone C