Serie D, giornata di gare: programma e arbitri

Si gioca anche in Serie D dove sono in programma le gare dell’ottava giornata dei gironi A e C, secondo turno infrasettimanale della stagione e alcuni recuperi di che riguardano altri gironi.

Anche il turno infrasettimanale dei gironi A e C ha visto il rinvio di molte gare a causa del Covid-19. Nel girone A si giocano solo Bra-Sanremese e Castellanzese-Lavagnese, rinviate le altre otto gare. E’ andata un po' meglio nel girone C dove le gare rinviate sono sei, mentre quattro quelle che si giocheranno.

Rinviata nella tarda serata di ieri la gara tra Puteolana e Team Altamura con la formazione ospite già in ritiro a Torre Annunziata

Tulle le gare si disputeranno alle ore 14:30 ad eccezione di Bra-Sanremese che inizierà alle 15:00 e Virtus Bolzano-Chions il cui calcio d’inizio è previsto per le ore 15:30.

Questo il programma delle gare con le relative designazioni arbitrali:

Girone A (ottava giornata)

A.C. BRA - SANREMESE CALCIO (ore 15:00)

Domenico Castellone di Napoli

Alessandro Anedda di Cagliari

Lorenzo D'Alessandris di Frosinone

CASTELLANZESE 1921 - LAVAGNESE 1919

Carlo Palumbo di Bari

Salvatore Ielardi di Novara

Dario Ameglio di Torino

Girone B (recupero quinta giornata)

VILLA VALLE - PONTE SAN PIETRO

Antonio Liotta di Castellammare di Stabia

Davide Nurchi di Alghero

Mattia Salviato di Castelfranco Veneto

Girone C (ottava giornata)

Girone F (recupero quinta giornata)

PINETO CALCIO - RECANATESE

Lorenzo Maccarini di Arezzo

Mario Di Falco di Isernia

Federico Pasotti di Imola

Girone G (recupero quarta giornata)

GLADIATOR 1924 - ARZACHENA

Dylan Marin di Portogruaro

Luca Chiavaroli di Pescara

Mario Capasso di Piacenza

Girone I (recupero quarta giornata)