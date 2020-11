Casertana-Foggia: le formazioni ufficiali

Scenderanno in campo tra poco meno di un'ora allo stadio "Alberto Pinto" Casertana e Foggia, nel match valevole per il recupero della 2° giornata del Girone C del campionato di Serie C. Queste le formazioni ufficiali:

CASERTANA: Avella, Buschiazzo, Castaldo, Fedato, Carillo, Ciriello, Setola, Valeau, Bordin, Icardi, Pacilli. A disposizione: Dekic, Zivkovic, Longobardo, Petito, Cavallini, De Sarlo, De Vivo, Matese, Varesanovic, Cuppone, De Lucia. Allenatore: Federico Guidi.

FOGGIA: Fumagalli, Vitale, Gavazzi, Anelli, Di Masi, Gentile, D'Andrea, Del Prete, Di Jenno, Naessens, Rocca. A disposizione: Vitali, Ndiaye, Dell'Agnello, Curcio, Germinio, Raggio Garibaldi, Moreschini, Garofalo, Morrone, Pompa, Balde, Regoli. Allenatore: Marco Marchionni.

Potrete seguire, a partire dalle ore 15:00, la diretta testuale del match sul nostro portale a questo link: https://foggia.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/casertana-foggia/358536.html