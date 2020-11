Potenza, ci sarà Esposito nello staff di Capuano e non Padovano

Ci sarà Raffaele Esposito nello staff di Eziolino Capuano e non più Giuseppe Padovano. Quest'ultimo non ha gradito una collocazione all'interno del gruppo e al suo posto è arrivato una vecchia conoscenza. Esposito è stato a Potenza per un breve periodo nella prima stagione di Vangone e Vertolomo, oltre ad aver avuto esperienze a Caserta sia in prima squadra che nel settore giovanile. Intanto è stata definita la data di recupero della seconda giornata a Palermo: si giocherà mercoledì ore 18. La partita sarà disputata dopo la trasferta di Vibo Valentia di domenica 15 e prima del posticipo di lunedì 23 contro l'Avellino.