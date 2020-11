Benevento. In Perù è già Lapadula-mania in vista di Cile e Argentina

E' Lapadula-mania in Perù: la nazione sudamericana è entusiasta per la convocazione nella Blanquirroja dell'attaccante del Benevento.

Un entusiasmo che anche l'azienda Gamarra ha percepito tanto da mettere già in commercio la maglia della nazionale peruviana con il numero nove ed il nome della punta della Strega. L'azienda, infatti, prevede che nei prossimi giorni ci sarà un boom nelle vendite viste le grandi aspettative suscitate tra i tifosi dalla convocazione di Lapadula.

La punta del Benevento potrebbe scendere in campo sia col Cile che con l'Argentina per provare a risollevare le sorti del Perù che nelle prime due gara di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar del 2022 ha raccolto un solo punto pareggiando per 2-2 in casa del Paraguay prima di essere sconfitto per 4-2 all'"Estadio Nacional de Lima" dal Brasile.