Colpo esterno del Foggia al ''Pinto'': battuta la Casertana 0-2

Colpo esterno del Foggia al ''Pinto'' di Caserta. I rossoneri superano 2-0 i padroni di casa della Casertana grazie ai centri, uno per tempo, di Rocca e Vitale, e portano a casa il secondo successo consecutivo dopo quello di domenica scorsa nel derby con il Bari.

CRONACA - Guidi si affida al 4-3-3 con davanti il tridente formato da Pacilli, Castaldo e l'ex Fedato. Dalla parte opposta consueto 3-5-2 per Marchionni con la coppia d'attacco D'Andrea-Naessens.

Parte con il turbo il Foggia che sblocca subito il risultato dopo appena 10' di gioco: disimpegno della difesa di casa, D'Andrea recupera il possesso e serve Naessens che viene atterrato all'interno dell'area di rigore. Il direttore di gara non esita e concede il tiro dagli undici metri. Dal dischetto perfetta esecuzione di Rocca che spiazza Avella e porta avanti i rossoneri. Primo gol con la maglia dei satanelli per il centrocampista ex Livorno. La Casertana fatica a costruire azioni da gol, merito anche di un Foggia ben organizzato. Al quarto d'ora Marchionni perde Naessens per infortunio, che viene sostituito da Dell'Agnello. E proprio Dell'Agnello qualche istante dopo ha la palla del raddoppio, ma al momento della conclusione viene murato da Buschiazzo, nell'occasione provvidenziale. Al 36' gran botta di Gentile dal limite dell'area: palla che termina alta oltre la traversa. Quattro giri di lancette più tardi si fanno vedere i campani con la conclusione da fuori di Fedato che si spegne a lato. Niente più per la prima frazione di gioco che si conclude con il Foggia in vantaggio 0-1.

La ripresa si apre con un cambio tra le fila dei padroni di casa, con l'ingresso in campo di Varesanovic al posto di Valeau. Al 48' azione personale di Vitale che calcia da buona posizione: tiro debole, facilmente intercettato da Avella. Il gol del raddoppio dei rossoneri è però nell'aria e matura al 55': sponda di D'Andrea per l'accorrente Vitale che in corsa si coordina al volo, diagonale preciso che non dà scampo ad Avella. Segue la girandola dei cambi: nella Casertana spazio a Cavallini e Matese, nel Foggia dentro invece Balde e Garofalo ai posti di D'Andrea e Vitale. Al 75' occasionissima proprio per il neo entrato Balde: brutto pallone perso da Buschiazzo, lo recupera Balde che va al tiro, miracolo di Avella che devia in calcio d'angolo. Ancora Foggia un minuto dopo: magistrale contropiede dei rossoneri, Balde lancia Rocca che da posizione defilata colpisce il palo con Avella battuto. La squadra di Marchionni da qui al 94' gestisce senza correre rischi e al triplice fischio grande festa per i rossoneri per il successo che proietta i satanelli in zona play-off, con una gara ancora da recuperare. La Casertana rimane invece ancora relegata nei bassifondi della graduatoria.

Nel prossimo turno entrambe le squadre saranno di scena in trasferta: falchetti attesi al ''Giovanni Paolo II'' dalla Virtus Francavilla, Foggia che recherà invece visita alla Vibonese.

