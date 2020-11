Sassuolo, prosegue la preparazione in vista dell'Udinese

Continuano gli allenamenti per il Sassuolo in vista dell’impegno di venerdì contro l’Udinese. I neroverdi si sono allenati nel pomeriggio al Mapei Football Center. Riscaldamento, possessi palla, partitina a tema su campo ridotto e lavoro metabolico a secco, questo il programma svolto dai giocatori sotto l’attenta visione di De Zerbi e del suo staff.

Per quanto concerne gli infortunati, gli esami diagnostici hanno evidenziato per Domenico Berardi un risentimento ai flessori di destra, per Francesco Caputo un risentimento agli adduttori di sinistra e per Vlad Chiriches un problema ai flessori di sinistra. Tutti e tre saranno monitorati durante la settimana con altri esami per valutarne il recupero.

Il programma di avvicinamento alla gara di venerdì prevede per domani un’altra seduta pomeridiana che si svolgerà a porte chiuse.