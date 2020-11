Serie A. La classifica dei siti più visitati e dei club più "social"

"Il Sole 24 Ore" ha pubblicato lo scorso 2 novembre una analisi realizzata dall'Osservatorio Digitale sulle 20 società di calcio della Serie A per la stagione 2020-21. Ad essere messi sotto la lente sono stati i siti ufficiali dei club e le attività di social media marketing registrate su Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.

Per quanto riguarda i siti internet ufficiali delle società, ai primi tre posti ci sono Juventus con 4,5 milioni di utenti al mese, l’Inter con 3,6 milioni e il Milan con 2,5 milioni. Giù dal podio troviamo Roma (959 mila), Lazio (757 mila) e Atalanta (580 mila). Nell'analisi viene fatto un confronto tra il traffico registrato dai siti nel mese di settembre 2020 e quello dello stesso mese del 2019: su 20 società, 14 hanno fatto segnare importanti segni "+" come Lazio (+437%), Cagliari (+169%) e Udinese (+168%). Tre le società che hanno, invece, registrato pesanti segni "-": Benevento (-81%), Parma (-79%) e Bologna (-76%).

Per numero di followers sui social, il podio vede in testa la Juventus (97,8 milioni), poi le milanesi con il Milan secondo (41,8 milioni) e l'Inter terza (35,3 milioni). Fuori dal podio e con ampio margine di distacco, troviamo Roma (13,5 milioni), Napoli (9 milioni) e Fiorentina (2,8 milioni). Chiudono la classifica Crotone (239 mila), Benevento (201 mila) e Spezia (138 mila).

Interessante anche il dato del cosiddetto engagement, cioè il dato che misura il coinvolgimento e l'interazione con gli utenti. La classifica vede sempre Juventus prima (51 milioni) e milanesi sul podio con Inter seconda (41,8 milioni) e Milan terzo (35,3). Alle loro spalle, sempre con distacchi molto consistenti, troviamo Napoli (13,5 milioni), Roma (9 Milioni) e Atalanta (2,8 milioni).

Il dato che riserva le maggiori sorprese è quello fornito dal rapporto engagement/follower, cioè il rapporto tra il numero di followers e le interazioni con post, foto e altri contenuti. In questa speciale classifica l'Atalanta registra un rapporto di 20 che la pone in testa; alle sue spalle c'è lo Spezia con 16 e, a chiudere il podio, il Benevento con 14. Nelle ultime posizioni troviamo Roma, Torino, Udinese e Bologna. Questo significa che, nonostante un numero di followers decisamente inferiore alle "big" del campionato, queste società hanno una tifoseria maggiormente partecipe, con commenti, like e condivisioni, alle attività social della propria squadra del cuore.