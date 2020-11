Serie C/C: blitz al Pinto, impresa Palermo: come cambia la classifica

Oggi si sono disputate due gare di recupero del girone C di Serie C.

A Caserta si impone il Foggia che batte a domicilio i falchetti con un gol per tempo firmati Rocca e Vitale. A Catanzaro i padroni di casa vanno in vantaggio con Evacuo su rigore ma, nonostante le due espulsioni per gli avversari, subiscono il pareggio del Palermo con una punizione di Almici (deviazione decisiva di Evacuo) all'88esimo.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA - Il Foggia guadagna tre punti e sale a 9, al pari del Catanzaro che fallisce l'occasione di avvicinarsi al gruppo di testa. Il Palermo guadagna il suo secondo punto stagionale ma resta ultimo; un punto in più per la Casertana penultima.

