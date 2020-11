Taranto, stagione finita per Alfageme

Nella giornata di ieri Luis Alfageme aveva riportato una lesione al legamento ma solo dopo il riscontro avvenuto oggi, si potrebbe definire finita la stagione dell'attaccante argentino. Luis Alfageme dopo il primo goal contro la Puteolana nella trasferta a Torre Annunziata aveva acquisito fiducia rappresentando un'arma importante per il tecnico Giuseppe Laterza, da utilizzare nel corso dei 90' minuti. Una brutta notizia, dunque, per i tifosi e lo staff rossoblù. Quindi, tutto confermato dagli esami: Alfageme ha riportato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio in seguito ad uno scontro in allenamento.