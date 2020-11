Benevento. Squadra in ritiro... anzi no: il dietrofront della società

Come comunicato martedì, il Benevento sarebbe dovuto andare in ritiro in vista della partita di sabato pomeriggio al Vigorito contro lo Spezia, un match di importanza cruciale per il cammino in campionato della Strega. Un ritiro che era stato definito "non punitivo" ma che sarebbe servito ai calciatori solo a ritrovare compattezza e a cementare ulteriormente il gruppo.

Tuttavia, alla fine, il ritiro non c'è stato: il presidente Vigorito, dopo un confronto avuto ieri con i calciatori, ha deciso di mandare i ragazzi presso le proprie abitazioni. Una decisione, vista anche la tempistica, che ha sorpreso i più.

Agli occhi dei tifosi e di chi ha a cuore le sorti del Benevento l'importante è interrompere sabato pomeriggio la striscia di quattro sconfitte consecutive battendo lo Spezia nello scontro diretto per la salvezza: ritiro o non ritiro, sarà fondamentale il verdetto che la squadra otterrà sul campo.