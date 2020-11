Sono state diramate le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie C. Gli arbitri designati per Turris-Potenza:

Arbitro: Fabio Natilla di Molfetta

Assistente: Federico Pragliola Terni

Assistente: Salvatore Emilio Buonocore Marsala

Quarto ufficiale: Luigi Catanoso Reggio Calabria