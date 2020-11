Sono state diramate le designazioni arbitrali per la nona giornata del campionato di Serie C. Ecco la designazione per Cavese-Ternana:

Arbitro: Paride Tremolada di Monza

Assistente: Luca Dicosta Novara

Assistente: Francesco Perrelli Isernia

Quarto ufficiale: Fabio Pirrotta Barcellona Pozzo di Gotto