Potenza, Capuano sta lavorando fortemente sul reparto arretrato

Lavoro sodo sul reparto arretrato. E' su questo settore che Eziolino Capuano sta intensificando la sua attività nelle ultime ore. Al momento il tecnico del Potenza dispone di quattro centrali: Di Somma, Boldor, Conson e Spedalieri. Sui primi tre l'allenatore è orientato ad inserirli sin da subito, mentre per il quarto vuole recuperarlo senza fretta. Servirà però anche la protezione del centrocampo per il suo 3-5-2. Ed ecco che Zampa, Sandri, Iuliano, Ricci e Coppola saranno importanti per le rotazioni in vista di un novembre fitto di impegni (ben sei da domenica a Torre del Greco fino alla gara di Bisceglie del 29). Questi dettagli saranno fondamentali per evitare di prendere sempre gol: attualmente i rossoblu hanno la peggior difesa del torneo con 15 gol subiti. Tra le squadre della parte destra della classifica la squadra di Capuano è quella che ha segnato più reti con 10 marcature all'attivo, ma sarà fondamentale la fase difensiva per togliersi il prima possibile dalla zona che scotta.