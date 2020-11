V. Francavilla, Nunzella: ''Gruppo coeso. A Monopoli grande vittoria''

Intervenuto su Canale 85 nel corso della trasmissione ''Passione biancazzurra'', il difensore della Virtus Francavilla Leonardo Nunzella ha parlato del momento in casa imperiale in seguito ai tre casi di positività al Covid-19 di tre tesserati appartenenti al gruppo squadra (2 membri dello staff ed 1 calciatore) e soprattutto al successo di domenica scorsa nel derby con il Monopoli. Queste alcune delle sue parole:

''Il positivo, a parte qualche sintomo, sta bene. Questo problema siamo stati bravi a non portarcelo domenica in campo e quindi siamo stati bravi a fare questa prestazione importante e a portare a casa il risultato. Abbiamo fatto una grande partita, purtroppo nelle gare precedenti non siamo stati fortunati, però ne siamo usciti alla grande. Con queste due vittorie abbiamo dimostrato di avere carattere e di essere un un gruppo coeso.

Trocini è una persona molto schietta, è bravo a fare gruppo e al di fuori del campo non ti dà tante limitazioni e ti fa stare bene. In generale è molto simpatico, ha sempre la battuta pronta ed è molto solare. Casertana? Ieri abbiamo fatto doppia seduta e ancora non abbiamo avuto modo di studiarli''.