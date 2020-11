Serie D – Girone F: Cynthia-Campobasso si recupera il 18 novembre

Si giocherà mercoledì 18 novembre il recupero della 6ª giornata tra Cynthialbalonga e Campobasso in programma domenica scorsa e rinviato dalla Lega su indicazioni delle autorità sanitarie locali.

Lo ha stabilito la stessa Lega poco fa, decidendo di far slittare il campionato che riprenderà il 29 novembre in modo da consentire la disputa delle gare fin qui non disputate.

Queste le date dei recuperi delle gare del girone F:

Domenica 8 novembre

Recupero 5ª

Real Giulianova-Cynthialbalonga

Domenica 15 novembre

Recuperi 4ª e 5ªgiornata

4ª - Matese-Aprilia

5ª - Rieti-Porto S. Elpidio

Mercoledì 18 novembre

Recuperi 4ª, 5ª e 6ª giornata

5ª - Aprilia-Vastese

6ª - Cynthialbalonga-Campobasso

6ª - Recanatese-Rieti

6ª - Porto S. Elpidio-Real Giulianova

Domenica 22 novembre

Recuperi 6ªgiornata

Vastese-Olympia Agnonese,

S. Nicolò Notaresco-Aprilia