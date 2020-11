Serie D, il calendario dei recuperi di Brindisi e Fasano

Come comunicato poco fa dalla LND, il campionato di Serie D riprenderà ufficialmente domenica 29 novembre. In questo arco di tempo si provvederà a far recuperare le gare rinviate in precedenza a causa del Covid-19.

Tra le squadre impegnate nei recuperi, ci sono anche Brindisi e Fasano. I ragazzi di De Luca recupereranno la gara con il Taranto, rinviata in seguito ad un caso di positività al Covid-19 riscontrato all'interno del gruppo squadra dei messapici, la truppa di Catalano sarà impegnata invece in due occasioni: prima in trasferta con il Gravina e successivamente in casa con il Real Agro Aversa.

Di seguito il calendario dei recuperi delle due formazioni:

RECUPERO 5° GIORNATA, DOMENICA 15 NOVEMBRE

Gravina-Fasano

RECUPERI 6° GIORNATA, DOMENICA 22 NOVEMBRE

Fasano-Real Agro Aversa

Taranto-Brindisi