Torino-Crotone affidata a Fourneau

E’stata affidata al sig. Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 la delicata sfida tra Torino e Crotone valevole per la 7ª giornata della Serie A in programma domenica alle ore 15:00 all’Olimpico Grande Torino. Gli assistenti saranno Ranghetti di Chiari e Bresmes di Bergamo; quarto uomo Dionisi de L’Aquila. Addetti al VAR Di Paolo e Carbone.

Quella di domenica sarà la nona presenza in serie A per il fischietto romano che torna a dirigere i rossoblù, che con lui in campo non hanno mai vinto, a distanza di tre settimane dopo il pari 1-1 dello Scida contro la Juventus.

Questi i precedenti con i rossoblù:

2018/19 - Lecce-Crotone 1-0

2018/19 - Crotone-Livorno 1-1

2019/20 - Benevento-Crotone 2-0

2020/21 - Crotone-Juventus 1-1