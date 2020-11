Coronavirus, 5 novembre: 34.505 nuovi contagi e 445 morti

Pubblichiamo i numeri della pandemia di Coronavirus in Italia, dati aggiornati, del 5 novembre 2020 e forniti dalla Protezione Civile. Ecco la situazione nel nostro paese.

I DATI IN ITALIA - In Italia da quando è iniziata l'epidemia di Coronavirus, sono 824.879 le persone che hanno contratto il Virus, 34.505 nuovi infetti in più rispetto al dato di ieri. Di queste 40.192 sono decedute con un incremento di 445 rispetto a 24 ore fa e 312.339 sono guarite (+4.961 rispetto a ieri). Attualmente i soggetti positivi, quindi esclusi decessi e guarigioni, sono 472.348 (+29.113).

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 219.884.

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali: ad oggi sono 2.391 le persone ricoverate in terapia intensiva, ovvero 99 in più rispetto al dato di ieri.

Qui i dati delle Protezione Civile aggiornati giorno per giorno in Italia, per Regione e Provincia.