Taranto, si continua a lavorare in attesa dell'apertura del mercato

In attesa di comprendere la ripresa del campionato di Serie D, il Taranto ormai fermo da due settimane continua ad allenarsi principalmente sulla parte atletica. L'obiettivo di mister Laterza è quello di mantenere alta la concentrazione poiché non è facile mettere in atto delle buone prestazioni dopo un lungo stop forzato. Inoltre, la chiusura momentanea del campionato permetterebbe ai rossoblù di guardarsi intorno alla luce dei diversi infortuni accorsi in questo periodo. L'ultimo in ordine di tempo, Luis Alfageme. L'attaccante argentino ha rimediato una lesione al legamento crociato anteriore e questo significa che, la stagione del bomber, è finita con largo anticipo.

Un fulmine a ciel sereno sia per il club che per lo stesso calciatore. Infatti, Alfageme aveva iniziato nel migliore dei modi la stagione, segnando una rete al rientro contro la Puteolana. Adesso si attenderanno comunicazioni ufficiali e nel frattempo la dirigenza si fionderà sul mercato, che aprirà il primo dicembre, per ovviare all'emergenza legata agli infortunati. Tuttavia, a preoccupare maggiormente i giocatori è proprio il lungo stop. Infatti, l'ultimo arrivato in casa Taranto, Calemme ha dichiarato: "i continui rinvii non fanno bene né mentalmente né fisicamente perché si perde il ritmo partita. Non vediamo l'ora di scendere in campo".

Dichiarazioni importanti poiché rispecchia esattamente il pensiero di tutti i calciatori in questo momento storicamente complicato sia per il calcio che per il nostro Paese. Per la seconda volta, il Taranto e le società dilettantistiche dovranno stringere i denti, in attesa di una risposta chiara e trasparente da parte dei vertici del calcio e istituzionali.