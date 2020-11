Roma-Cluj, le formazioni ufficiali: Mayoral dal 1'

L'amaro in bocca per il pareggio contro il Cska Sofia è stato cancellato dopo l'ottima prova contro la Fiorentina in campionato. Adesso ci sarà da superare lo scoglio Cluj, non proprio impossibile. Paulo Fonseca vuole assolutamente i tre punti sia per recuperare i due persi in casa la scorsa settimana, sia per guadagnare ancora tanta fiducia e certezza dai suoi calciatori. Al momento, la stagione della Roma non ha trovato particolari difficoltà, al contrario i giallorossi sono partiti bene, mostrando personalità e gioco. Pedro, Mkhitaryan e Dzeko sono stati i principali protagonisti di questa prima fase. Tuttavia, anche la fase difensiva si è mostrata matura e responsabile nonostante la giovane età del reparto.

Ecco dunque le formazioni ufficiali:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Villar, Mkhitaryan , Borja Mayoral.

A disp.: Boer, Mirante, Karsdorp, Jesus, Smalling, Milanese, Tripi, Zalewski, Pellegrini, Pedro, Dzeko.

CLUJ (4-1-3-2): Balgradean; Susic, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban; Deac, Itu, Dokovic; Rondon, Debeljuh.

A disp.: Sandomierski, Păun, Pereira, Latovlevici, Joca, Cârnaţ