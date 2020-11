Brindisi, negativo il primo ciclo di tamponi effettuati

Ottime notizie in casa Brindisi. Come riportato dai colleghi di Canale 85 il primo ciclo di tamponi effettuati ha avuto esito negativo. I test sono stati effettuati lo scorso 3 novembre dall'Asl di Bari che ha comunicato in queste ore il risultato ai diretti interessati, tutti come detto risultati negativi.

Domani, come programmato dall'Asl di Brindisi, toccherà invece al resto del gruppo squadra, con i risultati che non arriveranno prima di 24-48 ore.

Salvo imprevisti la squadra riprenderà gli allenamenti nella giornata di martedì, per preparare il recupero con il Taranto in programma domenica 22 novembre allo stadio "Erasmo Iacovone".