De Zerbi: "Occhio all'Udinese. Berardi e Caputo saranno della partita"

È un Roberto De Zerbi sereno e fiducioso quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Udinese in programma domani sera.

Dopo il brillante successo di Napoli e la conferma del secondo posto in classifica, il Sassuolo è chiamato a sfidare l’Udinese.

“Di Napoli rimangono i punti e l'aver giocato una gran partita. Abbiamo trovato un Napoli un po' stanco per l'impegno di Europa League, ma abbiamo fatto la gara che volevamo fare: rispettando gli avversari e noi stessi".

Sul momento particolarmente felice De Zerbi avverte i suoi. “Dobbiamo viverlo con entusiasmo, senza tralasciare l’attenzione. Non dobbiamo pensare di essere più bravi di quelli che siamo. Tutto quello che stiamo conquistando lo stiamo meritando. Dobbiamo proseguire su questa strada e godere dei miglioramenti che facciamo. Ad oggi comunque non abbiamo fatto niente”.

Buone notizie arrivano anche dall’infermeria, contro i friulani tornano a disposizione Berardi e Caputo: “Saranno della partita, non so se partiranno dall’inizio o a partita in corso. Defrel e Boga hanno aggiunto cinque giorni in più rispetto a Napoli e anche loro possono partire dall’inizio. Quanto a Chiriches vedremo domattina. Traoré sta bene e a Napoli ha fatto bene, è completo sotto tutti i punti di vista, pronto per diventare un giocatore di livello".

Contro i friulani De Zerbi esige dai suoi la massima attenzione. "L’Udinese l’abbiamo sempre sofferta, sarà una partita difficile, contro una squadra che cerca di non giocare a viso aperto, ma di difendersi bassa per poi partire in contropiede. dobbiamo preparaci bene con la voglia di vincere e curare il dettaglio, senza sbagliare nulla e senza superficialità. De Paul, Okaka, Lasagna, Deolofeu, Pusetto, Pereyra, è tutta gente di qualità, molto forte davanti e di gamba. Non so che problemi hanno. So che noi la partita di domani la consideriamo una partita di difficoltà altissima.”