Sassuolo-Udinese: i convocati di Gotti. Non c’è Walace

Al termine dell’allenamento di rifinitura svoltosi al centro sportivo “Dino Bruseschi”, Luca Gotti ha diramato la lista dei convocati per la gara contro il Sassuolo, in programma domani, venerdì 6 novembre alle ore 20:45, al "Mapei Stadium". Ancora indisponibile Walace. Ecco i 23 convocati divisi per ruolo:

PORTIERI:

1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet

DIFENSORI:

3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 18 Ter Avest; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar

CENTROCAMPISTI:

6 Makengo; 10 De Paul; 22 Arslan; 37 Pereyra; 45 Forestieri

ATTACCANTI:

7 Okaka; 9 Deulofeu; 15 Lasagna; 23 Pussetto; 30 Nestorovski