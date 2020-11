Rimonta Napoli, Rijeka battuto di misura

Il Napoli vince in esterna battendo in rimonta il Rijeka. Partita in crescendo per i partenopei che partono male ma poi riescono a ribaltare il risultato.

Prima mezz'ora molto negativa della squadra di Gattuso, sorpresa da un Rijeka coraggioso che passa in vantaggio dopo 13 minuti con un tiro preciso di Muric e impegna a più riprese Meret.

Il Napoli si risveglia negli ultimi dieci minuti della prima frazione di gioco quanto inizia ad attaccare con continuità. Da un'azione insistita nasce il gol del pareggio con un tocco sotto misura di Demme su assist perfetto di Mertens.

A inizio ripresa ottima partenza del Napoli subito pericoloso con Elmas e Mertens. Entrano poi Insigne e Ruiz per dare maggiore qualità.

Al 61esimo si completa la rimonta: su un cross dalla sinistra sfortunata deviazione di Braut che manda la palla nella propria porta.

Dopo il vantaggio gli azzurri amministrano il risultato in tranquillità: pochi rischi e alcune occasioni per triplicare non sfruttate, il Rijeka accusa la stanchezza e non riesce mai a rendersi pericoloso.

Successo del Napoli che sale a sei punti nella classifica del girone.