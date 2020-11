LND, ufficializzate le date per i recuperi contro Casarano e Brindisi

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i recuperi delle gare rinviate nelle precedenti settimane: Casarano in trasferta e derby contro il Brindisi all'Erasmo Iacovone, in attesa delle decisioni per Gravina-Taranto. Dunque, il 15 novembre andrà di scena al Giuseppe Capozza, Casarano contro Taranto mentre il 22 dello stesso mese, i rossoblù affronteranno il Brindisi in casa. Tuttavia, si dovrà decidere a breve la data per Gravina-Taranto, che al momento è in programma per domenica 6 dicembre.