Roma-Cluj, 5-0: giallorossi spietati con doppio Mayoral

Vittoria rotonda per la Roma contro un impalpabile Cluj. I giallorossi impattano di prepotenza contro gli ospiti con un cinque a zero, mai in discussione. I calciatori guidati da Paulo Fonseca mettono le cose in chiaro già dai primi minuti di gioco: al 1' di gioco, Mkhitaryan raccoglie un ottimo cross di Spinazzola, conclusione non proprio pericolosa ma il portiere rumeno Balgradean non trattiene e la palla termina in rete.

Il Cluj prova a scuotersi ma i giallorossi dimostrano di avere in pugno la sfida. Al 24' arriva la rete del raddoppio su calcio d'angolo: Ibanez sfrutta al meglio un cross di Veretout. La Roma viaggia sui binari giusti per tutto l'arco della partita e dieci minuti dopo il due a zero, arriva la firma per il tris dall'atteso Mayoral. Lo spagnolo doveva dimostrare il suo valore e di essere una valida alternativa all'eterno Dzeko. Le indicazioni sono state più che buone e per coronare la sua serata perfetta, a dieci minuti dal termine, sigla il 4-0 e doppietta personale. Le emozioni non terminano qui. All'89' è Pedro ad inserire il suo nome nel tabellino dei marcatori.

Concretezza, tranquillità e consapevolezza nei propri mezzi. D'altronde Fonseca l'aveva anticipato qualche giorno fa, dopo la vittoria casalinga contro la Fiorentina: "E' una Roma diversa da quella vista la scorsa stagione". Il campo conferma questa affermazione: i giallorossi volano in testa al girone e dimostrano di essere in uno stato di forma strabiliante.