Casi Covid nel Bari. Romairone: "Nessun pericolo rinvio al momento"

Nella giornata di ieri sono state accertate due positività al Covid-19 tra le fila del Bari.

Intervistato da Radio Bari, il diesse biancorosso Giancarlo Romairone ha così commentato la notizia: "Come stiamo? In generale direi abbastanza bene, sebbene con la spiacevole novità dei due casi di positività all’interno del gruppo. Ora attendiamo i riscontri del caso nella speranza che si riesca a circoscrivere la problematica. Sono controlli che la Società ha continuato a fare andando oltre quanto prescritto dal protocollo in vigore proprio per un monitoraggio più assiduo e costante. La salute è il bene primario, che noi, come Società, cerchiamo di preservare al meglio delle nostre possibilità, ne sentiamo la responsabilità".

Il match contro la Juve Stabia non sembra in dubbio, almeno per il momento: "Per quanto riguarda la partita di domenica non creerei falsi allarmismi, nessun pericolo rinvio al momento. Conoscete bene l’impostazione societaria: appena venuti a conoscenza della situazione, in pieno rispetto del protocollo, si è deciso di andare in ritiro tutti insieme per circoscrivere questa situazione. Siamo andati oltre quanto previsto con un ulteriore ciclo di tamponi già ieri sere a cui seguirà quello da effettuare nelle 48 ore precedenti la gara. All’interno del gruppo c’è ovviamente un pò di allerta, ma al tempo stesso tutto è sotto controllo".