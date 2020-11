Virtus Francavilla, Magrì: ''Protocollo valido. Il governo ci aiuti''

Intervenuto ai microfoni di Studio 100, il presidente della Virtus Francavilla Antonio Magrì ha parlato dell'emergenza Covid nel calcio. Queste le sue parole:

''In questo momento noi presidenti siamo preoccupati soprattutto da eventuali restrizioni che potrebbero esserci a carico delle nostre aziende. Per quanto riguarda i professionisti, il protocollo che attualmente viene attuato è un protocollo valido. Non abbiamo particolari difficoltà perché alcune partite vengono posticipate e solamente alcune sono state rinviate. Nello specifico mi riferisco al caso Palermo, ma lì parliamo di oltre 15 tesserati positivi. Credo che magari i problemi ci sono soprattutto nei dilettanti, in particolar modo in Serie D dove non essendoci i tamponi chiaramente quando c'è un positivo si sospendono immediatamente le partite e quindi andare a recuperare poi tante gare diventa un problema.

Quest'anno inevitabilmente sono venuti meno alcuni sponsor e ovviamente anche in virtù del protocollo i costi sono aumentati. Ci sono quindi costi maggiori e meno entrate. Le soluzioni sono due: o tra qualche mese la situazione migliora, come tutti ci auguriamo, e quindi si torna alla normalità, oppure ci deve essere un aiuto concreto da parte del governo''.