La Corte Federale d'Appello ha accolto parzialmente il reclamo proposto dal Calcio Catania in data 08.10.2020 e, per l'effetto, rideterminato la sanzione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale giovedì 1° ottobre in due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella stagione in corso, oltre all’ammenda di € 500,00.