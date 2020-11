Spezia. Italiano: "Col Benevento partita importante ma non decisiva"

Alla vigilia del match di domani pomeriggio al "Vigorito" contro il Benevento, fischio di inizio alle ore 18, arbitra il signor Aureliano, ha parlato il tecnico dello Spezia, mister Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

IL MATCH CON LA JUVENTUS - Riguardo alla gara di sette giorni fa, penso che la mia squadra abbia saputo vendere cara la pelle. Chiaramente abbiamo sofferto, perché nei primi 20 minuti la Juve ci ha messo più volte in difficoltà, poi, però, abbiamo alzato la testa, dimostrando di sapere impensierire anche i campioni d'Italia. Quando dico che avremmo potuto ottenere di più, è perché sono convinto che, con un po' più di attenzione e concentrazione, il risultato sarebbe potuto essere diverso. In ogni caso, alla 6a giornata non si può essere perfetti, a maggior ragione noi che siamo ancora in piena fase di rodaggio. Dobbiamo pensare solo a crescere, perché la strada è ancora lunga e la mia squadra ha ancora margini di miglioramento.

ASSENZE E COVID - Gli infortuni fanno parte del gioco, arrivano per vari motivi, vanno messi in preventivo, ma purtroppo ora dobbiamo fare i conti anche con il Covid per cui la situazione diventa ancor più complessa. Io non sono uno che tende a trovare alibi, noi per fortuna abbiamo una rosa ampia, lo abbiamo stabilito per scelta, e quindi giocatori a disposizione ne abbiamo. Chi sta andando in campo finora ha saputo rispondere bene, dimostrando di essere all’altezza della situazione. Non dobbiamo comunque dimenticare che abbiamo avuto poco tempo per programmare la stagione, quindi bisogna avere ancora pazienza per vedere il miglior Spezia e guardare il bicchiere mezzo pieno, perché ci sono diverse cose buone che in questi primi mesi sono state fatte.

FORMA FISICA - I ragazzi stanno bene, la squadra mi sento di dire che è in forma, purtroppo abbiamo perso Bartolomei a causa di un contrasto duro contro la Juve. Dobbiamo essere fiduciosi, essere contenti di quello che stiamo facendo, sapendo che tutte le partite contano molto, che i punti alla fine incidono e alle volte dobbiamo anche ragionare in maniera diversa, essere un po' più scaltri, furbi e calarci al più presto in questa categoria, dove ogni settimana si affrontano giocatori di livello assoluto. Sabato dovremo stare concentrati, l’avversario che andremo ad affrontare è forte, stanno facendo bene, ma in ogni caso in Serie A dipende da noi, perché se non si scende in campo con la testa giusta qualsiasi avversario sarà capace di metterci in difficoltà.

IL BENEVENTO - Ricordando la sfida dell’anno scorso, mi auguro solo di ripetere la prestazione; in entrambi i confronti, nonostante il risultato, le prestazioni dei ragazzi erano state molto positive, sia a livello individuale che di squadra. Possiamo ripeterle, perché ne abbiamo le qualità e le potenzialità, sarà una partita importante, anche se non si può ancora parlare di scontro diretto.

LA ROSA - Abbiamo voluto una rosa ampia, perché sapevano che con questo inconveniente del Covid ci sarebbero state numerose defezioni, senza contare gli infortuni regolari che strada facendo vengono fuori. Noi non possiamo permetterci di mollare nemmeno un centimetro, perché siamo nella massima serie e se si commettono ingenuità si va incontro a brutte figure; fino ad ora i miei ragazzi stanno vendendo cara la pelle per cui sono contento, penso che tutta la squadra sia in crescita e non possa che migliorare ancora.

LA DIFESA - Sulla fase difensiva, credo che per migliorare si debba difendere con più furore, prestare più attenzione, soprattutto quando non si ha la palla; non penso sia una questione tattica o di sistema di gioco, ma di attenzione e di furore agonistico. Lo sanno anche i ragazzi, questa settimana ne abbiamo parlato tanto, la nostra fase difensiva deve migliorare a tutti i costi, altrimenti si fa troppa fatica. Voglio che da parte di tutti ci sia la piena volontà di non subire gol.