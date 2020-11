Benevento. Foggia: "Il VAR ci ha puniti: tutti ammettano gli errori"

Il D.s. del Benevento, Pasquale Foggia, è intervenuto ieri ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare delle ultime prestazioni della formazione sannita e del prossimo impegno contro lo Spezia. Il dirigente giallorosso ha fatto anche un passaggio sull'utilizzo del VAR che ha, fino ad ora, penalizzato il club del presidente Vigorito. Queste le sue parole:

IL VAR - Spero che non capitino più episodi simili perché è già la seconda volta che il mancato utilizzo del VAR ci danneggia. Voglio sperare che anche da parte degli arbitri vengano ammessi gli errori. Il rumore della scarpata a Caprari è arrivato fino alla panchina. Da lì è partita la reazione sbagliata da parte di Caprari ma è stato l’arbitro a creare nervosismo in campo. Il VAR c'è proprio per valutare certi episodi. Siamo rammaricati e arrabbiati.

LA FINALIZZAZIONE - Non c'è un problema in particolare perché abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti. Finalizziamo poco in rapporto a quanto creiamo, questo è un dato di fatto; i nostri avversari, invece, segnano alla prima occasione. Certe situazioni, sulle quali sta lavorando Inzaghi con il suo staff, vanno sicuramente lette e affrontate meglio.

LA PARTITA CON LO SPEZIA – Il campionato è agli inizio e bisogna continuare sulla strade intrapresa: la nostra squadra deve sempre cercare di are la partita perché il risultato finale è dato da quanto fatto in campo. Quella di sabato è una partita importante: per noi è come una finale.

MERCATO DI GENNAIO - Ci faremo trovare pronti ad intervenire, stiamo già programmando il futuro.

LLORENTE - E' un calciatore che mi piace: parliamo di un attaccante che ha vinto sia a livello di Nazionale che di club. Tuttavia il fatto che mi piaccia e che piaccia al Benevento non vuol dire che arriverà.