Potenza, Capuano ha migliorato le sue squadre negli ultimi 2 anni

Avere in panchina Eziolino Capuano a campionato in corso diventa un vantaggio. Nelle ultime due stagioni almeno è stato così. Sia ad Avellino che a Rieti. Nella scorsa annata in Irpinia il tecnico di Pescopagano prese la squadra al quattordicesimo posto e le permise di balzare al decimo con conseguente piazzamento ai play-off. Due anni fa nel Lazio, con i rietini in lotta per non retrocede, addirittura riuscì a trascinare la squadra con ben 10 punti di vantaggio sulla zona rossa della classifica. A Torre del Greco il neotecnico del Potenza dovrebbe esordire con un 3-5-1-1 che vedrebbe Compagnon alle spalle di Cianci.