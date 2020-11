Benevento-Spezia: gli scommettitori puntano sui giallorossi

Dopo sei turni di campionato sembra prematuro parlare di sfida salvezza, ma di sicuro il match di domani al "Vigorito" tra Benevento e Spezia mette in palio punti già molto pesanti.

I padroni di casa lo affrontano con un punto in più (6 contro 5) e i favori del pronostico, a giudicare dalle quote Planetwin365, che danno il segno «1» a 1,98 e il «2» ligure a 3,68, con il pari a 3,65. Lo Spezia, che sembrava destinato a fare da cenerentola, ha invece espresso una certa vitalità, cedendo nettamente solo con le grandi. Il Benevento viene invece da una striscia negativa che alle tre sconfitte consecutive in campionato (contro Roma, Napoli e Verona) aggiunge lo stop in Coppa Italia ad opera dell’Empoli.

Gli uomini di Inzaghi crollano di solito alla distanza, tanto che dei quattordici gol incassati nelle ultime quattro gare (Coppa Italia compresa), ben dieci sono arrivati nell’ultima mezz’ora di gioco. Il che autorizza anche a pensare a una giocata sul parziale/finale «1/X» (vale a dire primo tempo vittoria sannita, poi pareggio alla fine), data a 14,91.

Oltre alle quote, anche gli scommettitori sono orientati sulla vittoria del Benevento, che appare nel 48% delle giocate. Il risultato però è ritenuto tutt’altro che scontato: pareggio e vittoria dello Spezia si dividono a metà il restante 52.