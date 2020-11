Benevento. Inzaghi: "Presi troppi gol, stiamo lavorando in tal senso"

Giorno di conferenza per mister Pippo Inzaghi alla vigilia del match valido per la 7a giornata di campionato contro lo Spezia, fischio di inizio alle ore 18 al "Vigorito". Il tecnico del Benevento ha parlato ai media dalla sala stampa dell'impianto cittadino, queste le sue parole:

"Il confronto con il presidente Vigorito lo abbiamo sempre, sia quando le cose vanno bene che quando ci sono problemi. Siamo una neopromossa, siamo in serie A, abbiamo 6 punti in altrettante partite. L'atmosfera che si sta creando non è ideale: sono felice per la vicinanza della Curva perché i ragazzi hanno capito e ci sono vicini. La Serie A è una realtà importante e noi dobbiamo migliorare. Il presidente, da persona intelligente, ha capito il momento, siamo stati insieme e alla fine ha revocato la decisione.

Barba sta bene e rientrerà anche se non so se dall'inizio; Iago non lo rischieremo perché dopo c'è la sosta e avremo due settimane per prepararlo al meglio.

Giocherà Sau al posto di Caprari perché è una garanzia e ha sempre fatto bene.

Abbiamo preso qualche gol di troppo ma su situazioni che si potevano evitare. Avevamo messo in preventivo questo fatto avendo tanti giocatori giovani. Se vediamo i dati della gara contro il Verona diremmo che il Benevento ha vinto ma, purtroppo, a causa di episodi, non è stato così. Stiamo lavorando per migliorare determinati aspetti.

Quando fai 15 tiri e 7 occasioni nitide come a Verona poi devi segnare. Lo Spezia è come noi, è neopromossa e ha qualche difficoltà come noi. Sarà una bella partita, importante. Peccato che manchino i tifosi ma siamo pronti per fare una grande gara.

E' un handicap giocare senza tifosi perché i nostri tifosi ci avrebbero dato una grande mano: i tifosi ci sono vicini, come dimostrato ieri, e noi vogliamo renderli orgogliosi.

Probabilmente le partite giocate contro Roma e Napoli ci hanno fatto perdere il senso della realtà perché abbiamo giocato bene e non fatto punti. Poi è arrivata Verona e la sconfitta conseguente ma già domani daremo una grande risposta.

La partita di domani è uno scontro diretto per la salvezza ma noi cerchiamo di fare punti in ogni partita. I cinque cambi ci daranno una mano ma valuterò quali sono i migliori per iniziare la partita.

Maggio ha solo avuto un problema in ritiro e si sta riprendendo. E' chiaro che si devono fare scelte e qualcuno resta fuori ma il gruppo è coeso e non ci sono problemi di alcun tipo.

Sono contento per la convocazione di Lapadula nel Perù e gli faccio un grosso "in bocca al lupo".

Sono contento dei nuovi acquisti perché, oltre alle qualità tecniche, hanno anche qualità morali ed il gruppo ne ha beneficiato".