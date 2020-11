Roma, Dzeko risulta positivo al Covid-19

Edin Dzeko è il settimo calciatore della Roma, positivo al Covid-19. Il bosniaco, infatti, ha comunicato la notizia attraverso il suo profilo Instagram. Il centravanti ha scritto un messaggio ai tifosi giallorossi: "Ciao a tutti purtroppo sono positivo al Covid e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che conosco: per fortuna non ho nessun sintomo". Una tegola per il tecnico Paulo Fonseca in vista della trasferta di Genova contro il Grifone. Tuttavia, Dzeko dovrà rinunciare anche agli impegni con la nazionale bosniaca in programma per il 12 e 15 novembre rispettivamente contro l'Iran e l'Olanda.