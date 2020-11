UFFICIALE - Vibonese-Foggia rinviata. 22 positivi tra i calabresi

L'ufficialità è arrivata: Vibonese-Foggia è stata rinviata. La lega Pro ha infatti reso noto che, in seguito alla comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale ASP di Vibo Valentia relativa ad un elevato numero (22) di soggetti tra giocatori e staff (più un soggetto esterno alla squadra ma in contatto con essa) della Vibonese Calcio risultati positivi al tampone biomolecolare si SARS-CoV-2 e la successiva richiesta di adozione di un idoneo provvedimento “a tutela e salvaguardia della salute pubblica”, la gara valida per la giornata del campionato di Serie C girone C, in programma domenica 8 Novembre, è rinviata a data da destinarsi.