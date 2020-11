Lazio, l'attesa è tutta per Immobile: l'esito arriverà domani

In vista della sfida contro la Juventus, Simone Inzaghi e tutto il mondo biancoceleste attendono con ansia l'esito del tampone per quanto riguarda il bomber di Torre Annunziata, Ciro Immobile. L'esito dovrà giungere nella giornata di domani e, soltanto in un secondo momento il tecnico della Lazio potrà pensare ad una formazione tipo per imporsi in casa contro la corazzata bianconera, in netta crescita sia di prestazioni che di risultati.

Qualora dovessero giungere notizie non proprio positive, il duo offensivo sarà formato da Correa e uno tra Correa e Muriqi. Inoltre, ci saranno da valutare le condizioni di Strakosha e Leiva, mentre a centrocampo agiranno Milinkovic Savic, Luis Alberto - risultato negativo al tampone - e Parolo. Tuttavia, scalpitano per una maglia da titolare Akpa Akpro e Pereira. Sulle fasce spazio a Marusic e Fares. Dunque, la giornata di domani sarà decisiva per il tecnico piacentino poiché la presenza di Immobile cambierà sicuramente gli schemi nello schieramento offensivo.