Parma, i convocati di Liverani per la sfida contro la Fiorentina

Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta oggi al Centro Sportivo di Collecchio, Il tecnico del Parma Fabio Liverani ha convocato per la gara contro la Fiorentina, in programma domani alle 20.45 allo Stadio ”Ennio Tardini” e valida per la settima giornata del campionato di Serie A, i seguenti 24 calciatori:

Portieri: Colombi, Rinaldi, Sepe;

Difensori: Balogh, Bruno Alves, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Osorio, Pezzella, Valenti;

Centrocampisti: Brugman, Cyprien, Grassi, Hernani, Kucka, Kurtic, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Sohm;

Attaccanti: Brunetta, Inglese, Gervinho, Karamoh,.