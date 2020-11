Spezia. I convocati di Italiano per il Benevento: tanti gli assenti

Mister Italiano, allenatore dello Spezia, ha convocato 22 calciatori per la gara di domani contro il Benevento. Il tecnico dei liguri deve fare a meno di ampia parte della rosa per infortuni o contagi covid: gli ultimi, in ordine di tempo, ad essersi aggiunti alla lista sono Bartolomei, Verde, Maggiore e Farias. Questo l'elenco dei convocati:

Portieri: 12.Krapikas, 77.Rafael, 94.Provedel

Difensori: 5.Marchizza, 19.Terzi, 20.Bastoni, 21.Ferrer, 22.Chabot, 34.Ismajli, 39.Dell’orco, 69.Vignali

Centrocampisti: 6.Mora, 8.Ricci, 10.Agoume, 24.Estevez, 26.Pobega, 27.Deiola, 88 Leo Sena

Attaccanti: 11.Gyasi, 18.Nzola, 80.Agudelo, 91.Piccoli