Sassuolo-Udinese: le formazioni ufficiali. Berardi e Caputo dal 1°

Pochi minuti al via di Sassuolo-Udinese match che apre il programma della settima giornata di Serie A. Da un lato la formazione neroverde, reduce dalla brillante vittoria in casa del Napoli e il secondo posto in classifica, dall’altra i bianconeri che hanno avuto un avvio di stagione piuttosto difficile con una vittoria e cinque sconfitte e il penultimo posto con tre punti.

Subito in campo i recuperati Berardi e Caputo. Nell’Udinese tandem d’attacco composto da Pussetto e Okaka.

Le formazioni ufficiali:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Marlon, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Lopez, Berardi, Traoré, Boga; Caputo.

A disposizione: Turati, Vitale, Magnanelli, Peluso, Obiang, Muldur, Raspadori, Bourabia, Kyriakopoulos, Schiappacasse, Defrel. All. De Zerbi

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar ; Pussetto, Okaka.

A disposizione: Gasparini, Scuffet, Ouwejan, Makengo, Deulofeu, Bonifazi, Lasagna, Molina, Ter Avest, Nestorovski, Forestieri, De Maio. All. Gotti

Arbitro: ABBATTISTA di Molfetta

Assistenti: GALETTO – DI GIOIA

IV uomo: MASSIMI

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI