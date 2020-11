San Luca: un calciatore positivo al Covid-19

Il San Luca ha comunicato che un calciatore della Prima Squadra è risultato positivo al Covid-19.

Ecco la nota stampa ufficiale:

Il San Luca comunica che, in data odierna, un calciatore della prima squadra sottoposto al test è risultato positivo al COVID-19. Il calciatore che presenta sintomi attualmente si trova in isolamento presso la propria residenza sotto la supervisione dello staff medico societario in stretta collaborazione con l’Autorità Sanitaria locale. La società, a titolo precauzionale, ha annullato tutte le sedute d’allenamento ed ha disposto l’isolamento del gruppo squadra, secondo quanto previsto dalle disposizioni attualmente in vigore.